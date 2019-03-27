Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

34 dakika önce

Kırıkkale'de, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası, System.String[]
Kırıkkale'de, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halik Karakoç ve Kütüphane Müdürü Zeliha Atay, İl Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Karakoç, burada yaptığı açıklamada, hafta dolayasıyla güzel bir etkinliği daha gerçekleştirdiklerini, öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte kitap okuduklarını söyledi.

Kitaba dikkati çekmek, kitap okumanın önemini vurgulamak ve bu algıyı herkese yaygınlaştırmak istediklerini belirten Karakoç, "55'incisi düzenlenen Kütüphane Haftasına dikkat çekmek maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Gördüğünüz gibi her yaş grubundan öğrenciler, veliler burada toplandı. Kitap okumanın önemine vurgu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Atay ise bireysel ve toplumsal gelişmenin temel yapı taşlarından biri olan kütüphanelere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: AA

Kırıkkale, Kütüphane Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]