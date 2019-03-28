Kütüphane Haftası
1 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle boyama etkinliği düzenlendi.
Sivas
'ın Zara ilçesinde Kütüphane Haftası
nedeniyle boyama etkinliği düzenlendi.
Zara Halk Kütüphanesi Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, sulu boya, pastel ve kuru boya ile boyama çalışması yaptı.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Zara Halk Kütüphanesi Şefi Hilal Toğa, "Kütüphane Haftası nedeniyle ilçe kütüphanemize dikkat çekmek amacıyla 5 yaş ve altı çocuklarımıza yönelik boyama etkinliği gerçekleştirdik. Beklentilerimizin üzerinde katılımın olduğu etkinliğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Etkinlik vesilesi ile çocuklarımız kütüphane ortamını sevecek, kitaplarla vakit geçirecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA
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