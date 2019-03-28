Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

58 dakika önce

Sorgun Gençlik Merkezi liderleri, Şehit Yılmaz Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturdukları kitap okuma halkalarındaki öğrencilerle ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

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Sorgun Gençlik Merkezi liderleri, Şehit Yılmaz Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturdukları kitap okuma halkalarındaki öğrencilerle ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, 27-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle bu ziyaretin yapıldığını söyledi.

Taşkın, "Kitap okuma halkalarındaki 15 öğrenci arkadaşımız ve öğretmenleri ile Sorgun Halk Kütüphanesinde bir araya gelerek kitap okuma farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Kütüphane yetkililerimiz kütüphane ile ilgili bizlere verdikleri bilgilerde 25 bin kitap bulunan kütüphaneden herkesin yararlanabileceğini ve ayrıca burada ücretsiz internet olanağı sunduklarını belirtti. Umarım, insanlarımız bundan sonra kütüphanelerden çok daha fazla yararlanma yoluna giderler ve kütüphanelerimizin etkinliği daha da artar." dedi.


Etkinlik sonunda kütüphaneye üye olan öğrenciler ve gençlik liderleri birer kitap alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Sorgun, Güncel
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