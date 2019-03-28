Kütüphane Haftası
58 dakika önce
Sorgun Gençlik Merkezi liderleri, Şehit Yılmaz Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturdukları kitap okuma halkalarındaki öğrencilerle ilçe kütüphanesini ziyaret etti.
Sorgun
Gençlik Merkezi liderleri, Şehit Yılmaz Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturdukları kitap okuma halkalarındaki öğrencilerle ilçe kütüphanesini ziyaret etti.
Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, 27-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası
nedeniyle bu ziyaretin yapıldığını söyledi.
Taşkın, "Kitap okuma halkalarındaki 15 öğrenci arkadaşımız ve öğretmenleri ile Sorgun Halk Kütüphanesinde bir araya gelerek kitap okuma farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Kütüphane yetkililerimiz kütüphane ile ilgili bizlere verdikleri bilgilerde 25 bin kitap bulunan kütüphaneden herkesin yararlanabileceğini ve ayrıca burada ücretsiz internet olanağı sunduklarını belirtti. Umarım, insanlarımız bundan sonra kütüphanelerden çok daha fazla yararlanma yoluna giderler ve kütüphanelerimizin etkinliği daha da artar." dedi.
Etkinlik sonunda kütüphaneye üye olan öğrenciler ve gençlik liderleri birer kitap alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: AA
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı