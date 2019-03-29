Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

14 dakika önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Çağlar Partal, "Projemiz ile bugün velilerimiz ve öğrencilerimiz arasında iletişimin artmasını sağladığımızı anlıyoruz. Kitabın, insanın hayatında ufkun genişlemesinde önemli bir role sahip olduğu belli. Hep birlikte kitap okuma etkinliklerimiz ilerleyen süreçte devam edecektir." dedi.


Kaymakam Partal, yıl içerisinde en fazla kitap okuyan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Esmanur Dündar, Esmanur Akyol ve İlayda Gültekin'e çeşitli hediyeler verdi.

Programa Belediye Başkanı Osman Epsileli, daire amirleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Koyulhisar, Sivas, Kütüphane Haftası, Güncel
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