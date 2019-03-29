Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

1 saat önce

Erciş ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

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Erciş ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kitap okumanın önemine değinerek, her kitabın yeni dünyalara açılan kapı olduğunu söyledi.

İnsanın hayatında kitapları eksik etmemesi gerektiğini anlatan Mehmetbeyoğlu, "İlçemizde kitap okuyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. 7 gün 24 saat kitaplara erişimi sağlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kıraathane kültürünü geliştirmek istiyoruz." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de cehaletin en büyük düşmanının kitap okumak olduğunu belirterek, kütüphanenin gençlerin gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:42 Kaynak: AA

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