Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "mobil fotoğrafçılık" yarışması düzenlendi - Son Dakika

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "mobil fotoğrafçılık" yarışması düzenlendi
18.03.2021 17:17
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışması düzenlendiğini bildirdi.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışması düzenlendiğini bildirdi.
Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada kullanıcıların "kütüphanedeOan" etiketini kullanarak yarışmaya katılabileceğini belirtti.
Soytürk, bu yıl 57.'si kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanların fotoğraflarının hafta kapsamında düzenlenen açılış töreninde sergileneceğini ifade etti. Soytürk, yarışmaya son başvuru tarihinin 21 Mart olduğunu kaydetti.
Son Dakika 14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim