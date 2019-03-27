Kütüphane Haftası'na 'Okuma' Farkındalığı

Bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle Edirneli öğrenciler Saraçlar Caddesi girişinde Atatürk Anıtı önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle Edirneli öğrenciler Saraçlar Caddesi girişinde Atatürk Anıtı önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.



Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle 8'incisi düzenlenen etkinliğe Edirne'de lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak destek verdi.



"Amaç okuma alışkanlığına dikkat çekmek"



Etkinlik öncesi açıklama yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Semra Dönmez, amaçlarının toplumda kitap okuma alışkanlığına yönelik farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi. Dönmez, "Türk Kütüphaneciler Derneği ile ortaklaşa bir program bu. Aynı anda saat 12.30-13.00 arası tüm illerde kitap okuyoruz. Amaç okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek" dedi.



"Kütüphaneler yetmiyor"



Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şube Başkanı Salih Dönmez ise gençlerin Edirne'deki kütüphanelerde çalışacak yer sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çekerek, "Her yerde olduğu gibi Edirne'de de kütüphane sorunu var. Maalesef şu andaki hem üniversite kütüphanesi hem de halk kütüphanesi öğrencilerin çalışma ihtiyacını, yer ihtiyacını karşılayamıyor. Kültür Bakanlığı yeni bir bina yapacak inşallah. Üniversite kütüphanesinde maalesef yer darlığımız var ve öğrencilerimiz çalışacak alanlar arıyorlar. Ben hem Valilikten hem Edirne Belediye Başkanlığına bu konuda öğrencilerin çalışma alanı olarak kullanabileceği yerler oluşturmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti

Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum!

Otopside Fark Edildi, Apartman Karantinaya Alındı