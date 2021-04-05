Kütüphane Haftası Ziyaretleri - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Anıtpark meydanında gerçekleşen ve gezici kütüphanenin de yer aldığı programa katılan İl Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük'teki programını Gölcük Bilim Sanat Merkezi ziyaretiyle devam ettirdi.

MİNİ KÜTÜPHANE

Okul Müdürü Osman Altun ile Saraylı Ortaokulu Müdürü Mehmet Hafız Aras'ın eşlik ettiği ziyarette, İl Müdürü Taşdelen kurumun içinde yer alan mini kütüphaneyi dolaşarak bilgi aldı. Burada gerçekleşen ziyaretin ardından Taşdelen, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'i yerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.