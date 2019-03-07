Son Dakika Haberleri: Kütüphane İçin Sahaya Çıktı

Kütüphane İçin Sahaya Çıktı

1 saat önce

4N1K dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek, Adana Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu'na kütüphane kurmak için yapılan etkinlik kapsamında futbol maçına çıktı.

Kütüphane İçin Sahaya Çıktı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafındanCerrahpaşa Avcılar kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü kapalı spor salonunda oynanan maçta genç oyuncu iki muhteşem gole imza attı. Keyifli ve bir o kadar da çekişmeli geçen turnuva Cihan Şimşek'in oynadığı Ünlüler takımının 10 - 8'lik galibiyeti ile son bulsa da "Kazanan Çocuklar Oldu."

Cihan Şimşek'in yanı sıra Yusuf Güney, Burak Arslan, Ferman Toprak, Anıl Berk Baki, Uğur Kardaş, Çetin Altay, Eren Hacısalihoğlu, Mustafa Kocabey, İlhan Gülten gibi isimlerin yer aldığı etkinlikteizleyiciler salona 1 adet kitap getirerek giriş yaptılar.

Yetenekli oyuncu Cihan Şimşek de kütüphaneye destek olmak için Jose Mauro De Vasconselos'un kaleme aldığı ve dünya çocuk edebiyatının en sevilen eserlerinden olan 'Şeker Portakalı' kitabını hediye etti.

Şimşek, 'Hayatımda oynadığım en anlamlı futbol maçlarından biriydi. Çocuklar için yapılan her şey çok değerli ve özel. Böyle güzel bir projeye destek olmak benim için büyük bir mutluluk oldu.' dedi.

Maç sonunda toplanan kitaplar Adana'ya doğru yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:31 Kaynak: Bültenler

İstanbul Üniversitesi, Futbol, Adana, Cihan Şimşek, Güncel
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