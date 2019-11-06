Son Dakika Haberleri: "Kütüphane Konuşmaları" programı Çarşamba'da
Son Dakika Güncel 'Kütüphane Konuşmaları' programı Çarşamba'da

"Kütüphane Konuşmaları" programı Çarşamba'da

6 saat önce

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları", "Neyi, Nasıl, Niçin Okumalı?" temasıyla Çarşamba ilçesinde gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları", "Neyi, Nasıl, Niçin Okumalı?" temasıyla Çarşamba ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Çarşamba Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programın açılışında, bulundukları her yerde kültürlerini yaşatmaları gerektiğini söyledi.

Bunun için kültürel yayınların büyük önem taşıdığına işaret eden İpekdal, "Bu kapsamda 'Kütüphane Konuşmaları' programını başlattık. En büyük amacımız insanlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, insanların kütüphaneden daha fazla faydalanması. Ülkemizde okur oranını yaptığımız projelerle gün geçtikçe artırıyoruz. Bu sayede de insanlar okudukları kültürel yayınlarla ülkemiz adına daha çok bilgi sahibi oluyor." dedi.

Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi'nin yaklaşık 10 bin üyesi bulunduğunu ve bunların faal olduğunu dile getiren İpekdal, bir ilçede bu denli kütüphane üyesi bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Daha sonra eğitimci şair ve yazar Ahmet Sezgin, kitap okuma konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

Programa kütüphane müdürü Muharrem Orta ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Valiliği, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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