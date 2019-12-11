Kütüphane konuşmalarında aşıklar atıştı - Son Dakika

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Aşıklık Geleneği ve Samsunlu Aşıklar Atışması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlkadım İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programın açılışında, yaşadıkları yörelerde aşıklık geleneğini bırakmadan yaşattıklarını, o yörenin duygularını türkülerle, deyişlerle, şiirlerle aktaran aşıkları ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Programa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Köktürk katıldı.

Türk edebiyatının ozanlarla başladığını belirten Köktürk, "Aşıklık geleneği ellerinde kopuz, saz ve söz arkadaşlığı ile günümüze kadar gelmiştir. Halen aşıkların ellerinde saz, dillerinde söz vardır. Aşık fasıllarında aşıklar kendi şiirlerini ve türkülerini okur, son olarak atışırlar." dedi.

Ozanların İslamiyet'in kabulünden sonra halen itibarları olan halk şairleri olduğuna işaret eden Köktürk, "Ozanlar saz eşliğinde duygu, düşünde ve hayallerini dile getiriyorlar. İslamiyet'in kabulünden sonra 'ozan' kelimesi, itibarını kaybederek 'aşık' kelimesinin yerini alıyor. 2009 yılından UNESCO aşıklık geleneğini kültürel temsil miras listesine aldı." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Samsun'da "aşıklık geleneği"ni icra eden Aşık Obalı mahlaslı Mustafa Bilir ve Aşık Sancak mahlaslı Hasan Sancak, şiir ve türküler okuduktan sonra aşık atışması gerçekleştirdi.