'Kütüphane Söyleşileri' programı için başvurular başladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile gerçekleştirdiği 'Kütüphane Söyleşileri' programına katılmak için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar 2 kez düzenlediği 'Kütüphane Söyleşileri' programına, üniversite öğrencileri için başvurular başladı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin https://mk.gov.tr/icerik/detay/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvurularını yapabilecek. Sadece üniversite öğrencilerinin kayıt yapabileceği ekranda öğrenciler; isim, soy isim, kimlik numarası, telefon numarası ve okuduğu bölümü yazarak kayıt olabilecek.