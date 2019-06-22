Son Dakika Haberleri: Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar
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Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar

46 dakika önce

ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar, System.String[]
ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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