Kütüphanecilerin hedefi kitapların "hayatın merkezi"ne konulması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, halk kütüphanesi olgusunu herkesin görebilmesi açısından çeşitli mekanlarda kütüphane açmaya gayret ettiklerini söyledi.

Odabaş, AA muhabirine, bu seneki Kütüphaneler Haftası'nın temasını, "Kütüphanede hayat var" olarak belirlediklerini belirtti.

Bu temanın altını doldurmak için çalışma yaptıklarının altını çizen Odabaş, "Kütüphanede aklınıza gelecek her şey, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji, etkinlikler, kurslar, okur yazar buluşmaları, spor var. 'Hayatımızda ne varsa kütüphanede var'ın üzerinden bir kurguyla 'Kütüphanede hayat var' temasını belirledik." ifadesini kullandı.

Her yerde farkındalığı artırmak ve insanların karşısına bir halk kütüphanesi çıkması konsepti üzerinden çalışma yürüttüklerini anlatan Odabaş, şöyle konuştu:

"Son 3-4 yıldır bebek kütüphaneleri açmaya başladık. Bebek kütüphaneleriyle anneleri bebekleriyle yakalamak ve erken yaşlarda okuma alışkanlığı, okuma kültürü kazandırmak için gayret içerisindeyiz. Alışveriş merkezlerinde kütüphaneler açıyoruz, çünkü alışveriş merkezleri insanların çok yoğun olarak girdiği yerler. Çok büyük mekanlar değil ama her yerde görünürlüğünü, bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Havaalanlarında kütüphaneler açıyoruz. Yeni İstanbul Havalimanı'nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kütüphane açtık. Ankara ve Konya garında gar kütüphaneleri açtık. Bunun ötesinde cezaevleri kampüslerinde hem oradaki lojmanlarda oturan Adalet Bakanlığı personeline hem de hükümlü ve tutuklulara hizmet edecek şekilde sabit mekanlarda, Kayseri ve Ankara Sincan'da açtık, açıyoruz. İnsanları bir araya getirmek, halk kütüphanesi olgusunu herkesin görebilmesi açısından çeşitli mekanlarda kütüphane açma gayreti içindeyiz."

Dijital dönüşüme ayak uydurmak için çalışmalar yürütülüyor

Kütüphanelerle ilgili çalışmalar yürütürken elektronik ve dijital dönüşüme ayak uydurmak için de mücadele ettiklerini vurgulayan Odabaş, şöyle devam etti:

"e-Kitabım diye cep telefonlarıyla insanların telifini ödeyerek kiralamalarını yaptığımız, kitapları okuyabilecekleri bir platform geliştirdik. Aynı zamanda 'Etkin Kütüphane' diye üye olabilecekleri, kütüphanelerimizin adreslerini görebilecekleri, kütüphanemize giderek ödünç aldıkları kitapları uzatma yapabilecekleri, bütün etkinlikleri görebilecekleri bir uygulama da yaptık. Kitabı barkodundan okutarak en yakın hangi kütüphanede olduğunu görebileceği teknolojik ya da dijital çağa ayak uydurmuş iki uygulamamız var."

Gençler daha fazla kitap okuyor

Odabaş, yayıncılık sektörüyle ilgili Türkiye'nin bütün verilerde dünyada ilk 10'da olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılında 87 bin çeşit kitap yayımlandı. Doğru bilinen bir yanlış var, Türklerin okumasıyla ilgili. Bağımsız araştırma şirketleri ve bizim verilerimizde, Türklerin okumayla imtihanında bahsedildiği kadar kötü olmadığı, iyi durumda olduğu ama tabii ki okumanın sınırı yok, daha iyiye ulaşmak için çalışmalıyız, okumayla ilgili oranlarımız gayet iyi. En son yapılan araştırmada yüzde 64'ü kendini, 'okuyor' olarak niteliyor. Bu yüzde 64'ün içinde 15-32 yaş arası gençlerin oranı biraz daha yüksek, yaşı 50'nin üzerinde olanlarda biraz daha düşük. Türkler okuyor ve bilinenin aksine gençler daha iyi okuyor."