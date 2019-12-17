Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi

6 saat önce

Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesinde her ay gerçekleştirilen Çay, Kitap, Sohbet Etkinliği'ne kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi, System.String[]

Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesinde her ay gerçekleştirilen Çay, Kitap, Sohbet Etkinliği'ne kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden konuşmacıların katıldığı etkinlikte; vatandaşlar merak ettikleri konular hakkında fikir sahibi oluyor.


Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesinde her ay yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği yoğun ilgi görüyor. Bu ayki etkinliğin konuğu, ilçe avukatlarından Ezel Gemici oldu. Etkinlikte katılımcılar, okudukları bir kitap hakkında kısa bilgi paylaştı, Avukat Gemici'ye merak ettikleri konular hakkında soru sorup görüş alışverişinde bulundu.


İlçe Halk Kütüphanesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik etkinlikleri kütüphanenin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. - ANKARA

Kızılcahamam, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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