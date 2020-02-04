Kütüphanede Çocuk Hakları Köşesi açıldı - Son Dakika

KARABÜK'te, İl Halk Kütüphanesi'nde çocuk haklarını öğretmek amacıyla Çocuk Hakları Köşesi açıldı.

Karabük Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde Çocuk Hakları Köşesi açtı. Çocuk haklarını öğretmek amacıyla açılan köşe, Türkiye'de il halk kütüphaneleri arasında yapılan ilk uygulama oldu. Kütüphanede, 6-14 yaş arası çocuklara belirlenen saatlerde çocuk haklarıyla ilgili eğitimler verilecek.Çocuk Hakları Köşesi'nin açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, "Çocuklar için neler yapabiliriz, çocuklar Karabük'te ne yapmalı diye düşündük. Bebek kütüphanemizi kurmak bir ilkti ve şu anda da Türkiye'de ilk defa bir halk kütüphanesinde çocuk hakları köşemiz olacak ve Karabük bunu gerçekleştiriyor" diye konuştu.