Kütüphanede çocuklara sinema etkinliği

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce "Kütüphane Yaz Etkinlikleri" kapsamında çocuklara yönelik çizgi film gösterileri düzenleniyor.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce "Kütüphane Yaz Etkinlikleri" kapsamında çocuklara yönelik çizgi film gösterileri düzenleniyor.

Kütüphane bahçesinde düzenlenen etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar, verilen patlamış mısırla çizgi film izlemenin keyfini yaşadı.

Kütüphane müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, etkinlikle aileleri ve çocukları hem okumaya teşvik etmek hem de kütüphaneyle bütünleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik çizgi film gösterilerinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Akarslan, gösterimin 31 Temmuz'a kadar her hafta sonu saat 21.00'de yapılacağını anlattı.

Kütüphanenin de pazar günleri hariç saat 22.00'ye kadar açık olduğunu dile getiren Akarslan, "Vatandaşlarımız bu saat dilimine kadar kütüphaneden yararlanırken, çocuklar da bahçede çizgi film seyrediyor. Daha sonra kütüphaneyi gezdirerek onları bilgilendiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilgili ve kültürlü olmaları amacıyla bu tür etkinliklere daha fazla yer vererek kütüphane sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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