Kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.



Haftanın 7 günü 24 saat açık çalışma salonları ile yaklaşık 80 bin basılı kitabı, 250 bin elektronik kitabı bulunan, 38 bin bilimsel ve aktüel dergiye erişimin sağlandığı, ulusal ve uluslararası yüksek lisans ve doktora tezlerini araştırmacılara ulaştıran kütüphanede öğrenciler için sıcacık bir hizmet "Sıcak Çorba" servisi başladı.



7/24 çalışma salonlarında ders çalışan, uykusuz kalan ve emek harcayan öğrencilere zorlu dönemlerinde destek olma amacıyla ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatı ile bu uygulama başlatılmış olup öğrencilerin içlerini ısıtacak çorba servisi her akşam saat 21: 00'de yapılacak. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talep üzerine yine 7/24 çalışma salonlarında sürekli sıcak su bulunacak. - AYDIN