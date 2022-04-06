"Kütüphanede Etkinlik Var" sloganı ile öğrenciler kitapların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı - Son Dakika
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"Kütüphanede Etkinlik Var" sloganı ile öğrenciler kitapların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı

06.04.2022 09:21

Öğrenciler belirli yaş gruplarına göre Sosyal Bilgiler Öğretmeni Baykal Deniz'in katılımıyla düzenlenen Felsefe Atölyesi'ne ve Yaratıcı Drama Eğitmeni Zuhal Tankaş'ın katılımıyla düzenlenen Masal Atölyesi'ne katıldı.

58. Kütüphane Haftası etkinlikleri arasında atölyeler yer aldı.

Kütüphane Haftası'nda müzikal etkinlikler de yer aldı. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde müzik eğitmenlerinden Bahadır Varvar'ın öğrencileri Kütüphane Haftası'na özel bir konser verdiler. Merkezin eğitmenlerinden Kerim Akgüneş'in öğrencileri ise ritim performansları ile beğeni topladı. Ayrıca Kütüphane Haftası boyunca Efes Selçuk'taki okul öncesi ve farklı düzeydeki okullardan öğrenciler kütüphaneyi ziyaret ederek, kitap rafları arasında bir yolculuğa çıktılar.

KİTAP KURTLARINA ÖDÜL

Öğrenci grupları ve ailelerinden oluşan günde ortalama 100 kişinin ders çalışmak, kitap okumak ve müzik kurslarına katılmak için geldiği Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde Kütüphane Haftası sebebiyle kütüphanede en çok kitap okuyan üyeler de ödüllendirildi. Vicdan Ertaş, Arda Doğan, Ayşenur Çelimli ve Gamze Görür'e Efes Selçuk'un kitap kurtları olarak kitap setleri hediye edildi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel 'Kütüphanede Etkinlik Var' sloganı ile öğrenciler kitapların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kütüphanede Etkinlik Var" sloganı ile öğrenciler kitapların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı - Son Dakika
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