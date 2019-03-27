Kütüphanede "Sessiz Okuma" Etkinliği

Eceabat'ta 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "sessiz okuma" etkinliği düzenlendi.

Eceabat'ta 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "sessiz okuma" etkinliği düzenlendi.



Köprülü Hamdibey İlkokulu bahçesindeki etkinliğe Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tutucu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





Yaklaşık yarım saat kitap okunan programda, bazı öğrenciler kitap sevgisini kartonlara yazdıkları yazılarla gösterdi.





Eceabat Kaymakamı Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçe kütüphanesini açık bir kütüphaneye dönüştürdüklerini belirterek, "Tüm okullarda öğrencilerimiz ve velilerimizle hep birlikte kitap okuyup farkındalık yaratmak istedik. Üreten, sorgulayan, düşünen insanların yetişmesi için öncelikle kitap okumak çok önemli. Bu farkındalığı tüm ilçemize yaymak istiyoruz." dedi.

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