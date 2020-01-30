Kütüphanedeki öğrencilere sıcak çorba - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütüphanedeki öğrencilere sıcak çorba - Son Dakika

Kütüphanedeki öğrencilere sıcak çorba

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde merkez kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kütüphanedeki öğrencilere sıcak çorba, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde merkez kütüphanede ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.


Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde hazırlanan sıcak çorba, sabahın erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulu Camii, Merkez Kütüphane önünde öğrencilere ve vatandaşlara ekmek ile birlikte ikram ediliyor. Günde yaklaşık 4 bin kişiye dağıtılan sıcak çorba, haftanın 5 günü ikram ediliyor.


Ayrıca sınav dönemlerinde de Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere de sıcak çorba ikram ediliyor. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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