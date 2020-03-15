Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı - Son Dakika
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Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.

Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

ANKARA, DHA)-


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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