Kütüphaneler "Başak" verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütüphaneler 'Başak' verdi - Son Dakika

Kütüphaneler "Başak" verdi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, kitap ihtiyacı olan tüm okul ve öğrenciler için "Kitap Köprüsü" seferberliği başlattı.

Kütüphaneler

Başakşehir Belediyesi, kitap ihtiyacı olan tüm okul ve öğrenciler için "Kitap Köprüsü" seferberliği başlattı. Türkiye genelinde kitaba ulaşma sorunu çeken öğrencilerin ve okulların kütüphaneleri, Başakşehir'den gönderilen kitaplarla dolmaya başladı.


"Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü" projesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Başakşehirli kitap gönüllülerinin desteğiyle başlatılmıştı. Projede son olarak 28 okula kitap gönderildi. Kitap okumayan öğrenci kalmaması için proje süresiz olarak uzatıldı. İhtiyacı olanlara gönderilen kitaplar, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde kabul ediliyor. Bağışta bulanmak isteyenler, kitapları Türkiye'nin en büyük millet kıraathanesine getirerek teslim edebiliyor. Kabul edilen kitaplar ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde sınıflandırılarak kolileniyor ve başta Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ihtiyacı olan okullara sırasıyla gönderiliyor. Başakşehir Belediyesi, kitap bağışçılarının da desteğiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında 50 bin kitabı ihtiyaç duyulan okullara göndermeyi hedefliyor.


'Bir çocuk değişir, dünya değişir'


Kitapların günümüzde hala bilgiye ulaşmanın en güvenilir kaynağı olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kitaplar, satırlarının arasında farklı hikayeler, farklı dünyalar saklar. Hayal gücümüzü geliştiren, bizleri farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yolculuğa çıkaran her bir kitap, aslında farklı bir dünyadır. Bizler de, 'Bir çocuk değişir, dünya değişir' bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla, bilgiyle olan bağlarını canlı tutmaya büyük bir önem veriyor, kitap sevgilerini çoğaltarak aramızda mesafelerin önemini yitirdiği bir kitap köprüsünün kurulmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmirli bir yardımsever, oruç tutamadığı için 60 bin çocuğa giysi yardımı yaptı
Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok

Son Dakika Haberleri
16:40 Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
16:40 Başkentte Balık Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
16:37 Balıklıgöl turist akınına uğradı - Son Dakika
16:33 Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika
16:33 İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:43:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütüphaneler "Başak" verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]