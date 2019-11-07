Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler daha fonksiyonel hale getirilecek
Son Dakika Güncel Kütüphaneler daha fonksiyonel hale getirilecek

Kütüphaneler daha fonksiyonel hale getirilecek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, kütüphaneleri daha fonksiyonel hale getirerek, halkla ve okullarla daha çok iş birliği yapacaklarını belirtti.

Kütüphaneler daha fonksiyonel hale getirilecek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, kütüphaneleri daha fonksiyonel hale getirerek, halkla ve okullarla daha çok iş birliği yapacaklarını belirtti.

Turşucu, Kırşehir'deki bir otelde düzenlenen Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, akademisyenler ve uzmanların mihmandarlığında, kitap-kütüphane-okul iş birliğini daha yüksek noktalara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzenledikleri çalıştaylar ve sempozyumlardan elde dilen bilgi ve tecrübeleri, ilgili bakanlıklar ve belediyelerle de paylaştıklarını aktaran Turşucu, şöyle devam etti:

"Sadece 3 ayda bu dördüncü çalıştay veya sempozyumumuz. İkinci Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu düzenlendi. İlk defa Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı düzenlendi. Geçenlerde Kütüphane Etkinlik Klavuzu Çalıştayı'nı düzenledik. Bunlar ilk defa yapılan şeyler. Keşke daha önceleri yapılsaydı da biz üzerine eklemeler yapsaydık. Dördüncüsü de bu çalıştay. Daha önce yaptığımız Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı'nı, Kütüphane Mimarisi Çalıştayı'nı rehber ve kitap haline getirdik. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunları bir külliyat haline dönüştürmeyi planlıyoruz."

Turşucu, " Türkiye'nin geleceğine yönelik, tabiri caizse enformatik çöplükten daha hızlı bir şekilde kurtulabilme adına, kütüphanelerimizi daha fonksiyonel hale getireceğiz. Kütüphanecilerimizi halkla, okulla daha fazla iş birliği yapar hale getireceğiz." dedi.

Kişi başı 6,1 kitap

Türkiye'de basılan kitap sayısında olumlu gelişmelerin olduğunu dile getiren Turşucu, "2011 yılında Türkiye'de basılan kitap sayısıyla ilgili araştırma yaptırdık. Nüfusa oranladığımızda kişi başına 6,1 civarında kitap düşüyordu. 'Kaç tane kitap okursunuz?' diye sorduğumuz soruyu nüfusun geneline yaydığımızda 7,2 çıkmış. 2018 yılında yaptırdığımız araştırmada bu rakam 9,2 olmuş." diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihe sahip, bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih, kültür ve müzik şehri olduğunu vurguladı.

Bilgi üretmenin yanında başkalarının ürettiği bilgilerden de istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Akın, "Günümüzde, bu kadar yoğun bilgi akışı içerisinde doğru ve gerçek bilgiye nasıl ulaşırız, bunu da bu çalıştayda değerlendirip öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek çalıştayın açılış programında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu ile Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, bilgi okuryazarlığı ve kütüphanelerle ilgili sunum yaptı.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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