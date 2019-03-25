Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Kütüphaneler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

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Karaman Valisi Fahri Meral, Kütüphaneler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.


Meral, mesajında, kütüphanelerin insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleri olduğunu belirtti.


Bilgiyi doğru, düzenli ve fırsat eşitliği sağlayarak her yaştan insana sunan kütüphanelerin insanlığın en önemli hazineleri, en önemli kültür mirasları ve eğitim kurumları arasında sayılması gerektiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Modern kütüphanecilik imkanları ve bilişim teknolojileri sayesinde günümüzün bilgi birikimi gelecek nesillere çok daha sağlıklı, çok daha zengin bir şekilde aktarılabilecek, bilgi toplumu olma yolunda çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Yaşadığımız çağda bilgi ve iletişim kaynaklarının gelişmiş olması, özellikle internet ve sosyal medya vasıtasıyla her ne kadar okuma ve öğrenme ihtiyacımız önemli ölçüde giderilse de tüm dünyada kütüphaneler ve kitaplar halen önemini devam ettirmekte bizzat kitap ve kütüphaneler tercih edilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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