Kütüphaneler Haftası

Şarkışla ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, ilçe kütüphanesini ziyaret etti.



Pektaş ve beraberindekiler daha sonra Anafartalar Ortaokulunda düzenlenen Kütüphaneler Haftası etkinliğine katıldı.



Okuldaki kitap sergisini gezen Pektaş, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Anafartalar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Emel Tuzer, programda yaptığı konuşmada, "Kütüphanemizin olması önemlidir, lakin daha da değerlisi o kütüphane içinde yer alabilmektir. Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz." dedi.



Anafartalar Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Duran Çakır, yazdığı 'Kıyamet Ölülerin Günü' adlı kitabını Kaymakam Pektaş'a hediye etti.

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