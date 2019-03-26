Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

13 dakika önce

Şarkışla ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kütüphaneler Haftası, System.String[]
Şarkışla ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

Pektaş ve beraberindekiler daha sonra Anafartalar Ortaokulunda düzenlenen Kütüphaneler Haftası etkinliğine katıldı.

Okuldaki kitap sergisini gezen Pektaş, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Anafartalar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Emel Tuzer, programda yaptığı konuşmada, "Kütüphanemizin olması önemlidir, lakin daha da değerlisi o kütüphane içinde yer alabilmektir. Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz." dedi.

Anafartalar Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Duran Çakır, yazdığı 'Kıyamet Ölülerin Günü' adlı kitabını Kaymakam Pektaş'a hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]