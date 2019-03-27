Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

14 dakika önce

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kütüphane denilince akla kitabın geldiğini söyledi.


Kitabın eğitimin, bilimin ve sanatın temelini oluşturduğunu ifade eden Koçak, şunları kaydetti:


"İnsanlık için bu kadar değer arz eden kitaplar kütüphanelerde de korunur, araştırmacıların, öğrencilerin tüm insanların hizmetine yine burada sunulur. Kütüphaneler çok geniş kitlelere hitap eder. Elbette her evde kitaplık mevcuttur. Ancak her insanın kütüphanelere ihtiyacı vardır. Günümüzde teknoloji hızlı büyümeye devam etse de kitap gibi hiç bir kaynak etkili olamaz."


Yapılan konuşmaların ardından Yazar Tuncel Altınköprü, öğrencilerle söyleşi düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: AA

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