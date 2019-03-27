Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

36 dakika önce

Taşova ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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Taşova ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Özkan Ağış İlkokulunda düzenlenen programda Taşova Halk Kütüphanesi Şefi Mine Sayan, öğrencilere ilçe kütüphanesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kütüphanelerin kadın erkek, her yaştan ve meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlandığı yerler olduğunu vurgulayan Sayan, "Halk kütüphaneleri ülkemizin kültürel sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kurumlardır. Bu nedenle bir yerleşim biriminin gelişmişliği, halk kütüphanelerinin modernliği ile doğru orantılıdır denilebilir." dedi.


Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve en çok kitap okuyanlara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

Programa Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Taşova, Güncel
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