Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Köse tarafından bir okula kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Köse tarafından bir okula kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.


İslahiye 75. Yıl Ortaokulundaki kütüphanenin açılışına, CHP İlçe Başkanı Mustafa AIıcı, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan ile Mustafa Köse ve okul idarecileri katıldı.


75. Yıl Ortaokulu Müdürü Erkan Ersoy, iş adamı Köse'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Milletvekili Kaplan ise çocukların geleceğinin her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:33 Kaynak: AA

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