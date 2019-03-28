Kütüphaneler Haftası
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Köse tarafından bir okula kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Köse tarafından bir okula kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
İslahiye 75. Yıl Ortaokulundaki kütüphanenin açılışına, CHP İlçe Başkanı Mustafa AIıcı, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan ile Mustafa Köse ve okul idarecileri katıldı.
75. Yıl Ortaokulu Müdürü Erkan Ersoy, iş adamı Köse'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Milletvekili Kaplan ise çocukların geleceğinin her şeyden önemli olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:33 Kaynak: AA
Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi
Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a Ziyaret
Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar