Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

1 saat önce

Karamürsel Halk Kütüphanesi tarafından ilçede kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Karamürsel Halk Kütüphanesi tarafından ilçede kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Atatürk Anıtı önünde açık havada yürütülen "Sessiz Kitap Okuma Etkinliği"ne Kaymakam Ahmet Narinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, diğer protokol üyeleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Sena Koyuncuoğlu'nun Karamürsel Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile yürüttüğü "Teknolojik Bağımlılıkla Mücadele için Kitap Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler ellerindeki dövizlerle ilçede dolaştı.

Kütüphane personeli tarafından açılan stantta sergilenen kitaplar, katılımcılar tarafından incelendi ve okundu.

Karamürsel Kütüphane Müdürü Saba Tezcan, projenin halkın ilgisini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla devam edeceğini belirtti.

Konuşmanın ardından katılımcılar açık havada kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Karamürsel, Güncel
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