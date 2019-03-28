Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

1 saat önce

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle kentte kitap dağıtım töreni düzenlendi.

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Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 55. Kütüphaneler Haftası nedeniyle kentte kitap dağıtım töreni düzenlendi.


Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar, Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, yaşanılan yüzyılın bilgi ve ilerleme dönemi olduğunu söyledi.


Kitapların bilime giden yol olduğunu ifade eden Uyar, "Çağımızın buluşlarını kitap, dergi, gazete gibi yayın organlarımızdan takip ederiz. Kitaplar sevgili dostlarımızdır. Kitap sevgisi okuma aşkı bizler için önem arz ediyor. Gelecek kuşaklara bu sevgiyi anlatabilmek için bizlere de büyük görevler düşüyor" dedi.


Törende kütüphanelerden en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verilirken, ardından anaokulu öğrencilerine boyama kitabı dağıtıldı.


Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür Turizm Müdürü Özlem Koçak, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Karamanoğlu Mehmet Bey, Karaman, Güncel
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