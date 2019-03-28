Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

Bozkır ilçesinde 55. Kütüphane Haftası
etkinliklerle kutlanıyor.
55. Kütüphane Haftası nedeniyle Bozkır Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçede en çok kitap okuyan ziyaretçileri, Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün
ve Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç
çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
konu hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Akman
"Bu yıl tüm yurtta olduğu gibi 55. Kütüphane Haftasını kutluyoruz. Kitap insan hayatı için sadece eğitim hayatında değil, tüm hayatı boyunca ona eşlik eden bir arkadaş ve yol göstericidir. İlçemizde her yaştan okuyucularımızla hizmete devam ediyoruz. 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve halk kategorilerinde kitapsever üyelerimizi ödüllendirdik." dedi.
Bozkır İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.