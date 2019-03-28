Son Dakika Haberleri: Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

22 dakika önce

Bozkır ilçesinde 55. Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

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Bozkır ilçesinde 55. Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

55. Kütüphane Haftası nedeniyle Bozkır Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçede en çok kitap okuyan ziyaretçileri, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ve Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

konu hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Akman "Bu yıl tüm yurtta olduğu gibi 55. Kütüphane Haftasını kutluyoruz. Kitap insan hayatı için sadece eğitim hayatında değil, tüm hayatı boyunca ona eşlik eden bir arkadaş ve yol göstericidir. İlçemizde her yaştan okuyucularımızla hizmete devam ediyoruz. 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuyan öğrenci ve halk kategorilerinde kitapsever üyelerimizi ödüllendirdik." dedi.

Bozkır İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:03 Kaynak: AA

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