Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Konya İl Halk Kütüphanesine bağlı Gezici Halk Kütüphanesi aracı Konya'nın Bozkır ilçesine geldi.

55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Konya İl Halk Kütüphanesine bağlı Gezici Halk Kütüphanesi aracı Konya'nın Bozkır ilçesine geldi.



Konya İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi'nin son durağı Bozkır ilçesi oldu.



Bozkır Anıt Meydanı'nda kitapseverlerle buluşan Gezici Halk Kütüphanesi aracına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar da kütüphaneyi ziyaret ederek, kitapları inceledi.



Gezici Halk Kütüphane'si gün sonunda kitapseverlerle vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

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