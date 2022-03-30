Kütüphaneler Haftası'nda çocuklarla anlamlı söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütüphaneler Haftası'nda çocuklarla anlamlı söyleşi

30.03.2022 09:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında, çocuk edebiyatına önemli eserler kazandırmış şair–yazar Ayşe Sevim'i minik okurlarıyla buluşturdu.

Yazar Ayşe Sevim, Kütüphaneler Haftası gibi anlamlı bir dönemde, kendisini çocuklarla bir araya getirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

HALK KÜTÜPHANESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye Yarbay Refik Cesur İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte katıldı. Çocukların alkışlarıyla karşılanan yazar Ayşe Sevim, "Ben de sizinle bir araya gelmekten çok mutluyum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Sizinle bugün bir hikâyeyi birlikte tasarlayacağız" dedi.

ÇOCUKLAR MUTLU PRENS'İ YENİDEN TASARLADI

Yazar Ayşe Sevim çocuklarla tasarlayacakları hikâyeyi ise Oscar Wilde'ın "Mutlu Prens" eserinden seçti. Hikâyeyi anlatan yazar Sevim, sorularıyla öykünün ana temaları olan iyilik, kötülük ve merhamet kavramlarını çocuklarla adeta yeniden tasarladı.Minik okurlar,Mutlu Prens'in ismini ise aldıkları ortak kararla"Kerem" olarak belirledi.

"HİKÂYEYİ ÇOK GÜZEL TASARLADINIZ"

Çocukların hikâyede geçen kavramlara güzel ve anlamlı cevaplarıyla yön verdiğini söyleyen yazar Ayşe Sevim, "Sizleri kutluyorum, hikâyeyi yürekleriniz gibi çok güzel tasarladınız" şeklinde konuştu.

NEDEN YAZAR OLDUM?

Söyleşide yazar Ayşe Sevim kendisini dinlemeye gelen çocuklarla tek tek ilgilendi. Okumanın ve yazmanın son derece zevkli bir uğraş olduğunu anlatan Sevim, "Ben de sizin yaşlarınızda kitapları çok seviyordum. Bu nedenle yazar olmaya karar verdim. Umarım sizlerin arasından da ileride genç yazarlar çıkar" dedi.

AYŞE SEVİM KİTAPLARINI İMZALADI

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söyleşiyi izlemeye gelen çocuklara şair-yazar Ayşe Sevim'in kitaplarını armağan etti. Son derece keyifli geçen söyleşinin sonunda yazar Ayşe Sevim kitaplarını çocuklar için imzaladı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Ayşe Sevim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütüphaneler Haftası'nda çocuklarla anlamlı söyleşi - Son Dakika


Son Dakika
09:47 MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.
09:44 PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman öldürüldü
09:40 Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı! Bakın hepsinin ortak özelliği ne?
09:35 Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği var
09:19 Ağır hasarlı konutları, az hasarlıya çevirmek için her yolu denediler! Belediye başkanının sözleri ise daha utanç verici
09:19 Ek MTV'de araç sahipleri için önemli detay: Ödemeyen satamayacak
09:15 Depremde ağır hasarlı konutları az hasarlıya çevirmek için her şeyi yaptılar! Başkanın açıklaması daha skandal
09:14 Ek MTV'nin detayları belli oldu: Ödemeyen aracını satamayacak
09:08 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 2023 yılında 361 milyon TL ceza kesti
09:06 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 2023 yılında 361 milyon TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 10:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kütüphaneler Haftası'nda çocuklarla anlamlı söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement