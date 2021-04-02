Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece - Son Dakika

Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece

02.04.2021 12:23
Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle sosyal medya üzerinden düzenlenen programda kitapseverlere yazar Sinan Yağmur ile kitap ve edebiyat üzerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle sosyal medya üzerinden düzenlenen programda kitapseverlere yazar Sinan Yağmur ile kitap ve edebiyat üzerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kayseri'nin ilk uyumayan kütüphanesi olan Talas Kültür Merkezi ve 7/27 Kütüphane'de gerçekleşen gecede Başkan Yalçın, yazar Sinan Yağmur ile program yaptı. Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan programda Sinan Yağmur, "Bugün ilmin, kitabın, kütüphanenin merkezi olmuş bir şehrimizdeyiz. Kütüphaneler Haftası'nın 57'ncisini kutluyoruz. Türkiye'de ilklere imzasını atmış, örnek ve öncülük yapmış Talas Belediyesi'nin misafirleriyiz ve misafiriyim. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey, Türk Edebiyatına ve kütüphane dünyasına uyumayan kütüphaneyi bir deyim olarak kazandırdı. Dizaynı, tefrişatı, raflarıyla, mobil kütüphane uygulamasıyla, steril kitap uygulamasıyla, her şeyiyle bambaşka bir kütüphane olmuş. Böyle bir kütüphaneyi Talas'a, Kayseri'ye, ülkemize kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise öğrenci şehri Talas'a böyle donanımlı bir kütüphane kazandırmalarından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Konumu itibariyle de ilçemizin tam girişinde, etrafında yurtların bulunduğu bir konumda açtığımız bu kütüphaneden yararlananları gördükçe ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha anladık. Bizi izleyenlerimize saygılar sunuyor, Kütüphaneler Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programda Sinan Yağmur, kütüphane ile ilgili şiirler de okurken, Başkan Yalçın da sosyal medya üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan takipçilerine yazarın kitabını hediye etme sözü verdi.

"KÜTÜPHANELER HAFTASI'NA YAKIŞAN BİR PROGRAM"

Programı izleyen takipçiler, "Kütüphanecilik Haftası'na yakışan en güzel şey kitap hediye etmekti ve bir yazarı okurlarıyla buluşturmaktı. Böyle daha anlamlı oldu. Bu açıdan Talas Belediyesi'nin bu güzel davranışı inşallah diğer belediyelere de örnek olur. Kendilerini tebrik ediyoruz." görüşlerini paylaştı.

Programın bir bölümünde de Talas Belediyesi yayınlarından çıkan, ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla "Melek Abla" olarak bilinen Nevin Akyurt'un adanmışlık hikayesinin anlatıldığı "Sen Gelmez Oldun" kitabı tanıtıldı. - KAYSERİ

Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece
Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece
Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece

Mustafa Yalçın, Sinan Yağmur, Medya, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütüphaneler Haftası'nda Talas'ta anlamlı gece - Son Dakika


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