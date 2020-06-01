Kütüphaneler okuyucularıyla buluştu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde yeniden okuyucuları ile buluştu.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi personeli sosyal mesafe kuralına uyulması için şerit bantlar yapıştırdı. Raflar dezenfekte edildi, masalara bir kişinin oturması için uyarıcı afişler konuldu.

Görevliler tarafından kütüphane girişinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılmaya başlandı. Vatandaşların ödünç aldıkları ve geri getirdikleri kitaplar sterilize makinesinde dezenfekte edilip yerlerine konuldu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm tedbirlerin alınmasıyla yeniden hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Kitap dostlarının içeriye maskeli şekilde alındığını belirten Sıcak, "Bugün çok mutluyuz çünkü kütüphanemiz tedbirli olarak yeniden açıldı. Okuyucularımız da gelmeye başladı." dedi.

Kütüphaneye gelen Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Melih Satıcı da kütüphanede çalışmayı çok seven biri olarak kapalı kaldığı zamanda kütüphaneyi özlediğini söyledi.

Okuduğu kitapları teslim ederek yeni ödünç kitap almak için geldiğini ifade eden Satıcı, herkesin tedbirlerini alarak kütüphaneleri kullanabileceklerini dile getirdi.