Kütüphaneler okuyucuyla buluştu - Son Dakika

Yeni tip Korona virüs (COVİD-19) salgını önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan Küçükçekmece Belediyesi kütüphaneleri yeniden hizmet vermeye başladı. Kütüphaneyi kullanmak isteyen okurların, online başvuru formu doldurması gerekiyor.



1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme takvimi gereği, kütüphaneler belirlenen kurallar ve alınan önlemler çerçevesinde okuyucularla buluştu. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının sıkı şekilde uygulandığı kütüphaneler, kurallara uygun olarak yeniden düzenlendi.



Üç grup halinde kullanılabilecek



Korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 16 Mart'tan beri kapalı olan Küçükçekmece Belediye Kütüphaneleri, yeni normalleşme süreci kapsamında, kapılarını yeniden okuyuculara açtı. Halk sağlığını korumak adına, tüm alanların dezenfekte edildiği kütüphanelerde, okuma alanları, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. Kütüphanelere okuyucular, kütüphane girişlerindeki el dezenfektanlarını kullanarak, ateşleri ölçülerek ve maskeyle girebilecek. İçeride de maskesiz dolaşamayacak. Kütüphaneyi kullanacaklar 3 grup halinde kabul edilecek, her grubun 3 saat kullanım hakkı olacak. Kütüphaneler, Pazartesi günü hariç, her gün 09.00 - 19.00 saatleri arası açık olacak.



Online başvuru formunu doldurmayı unutmayın



Okur listeleri ise online kayıt sırasına göre oluşturulacak. İlçedeki Millet Kütüphanesi'nde bir grup da kullanıcı sayısı 55, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi kullanıcı sayısı 46, Sefaköy Kitap Kafe için ise bir grup da kişi sayısı 29 olarak belirlendi. Kütüphaneyi kullanmak isteyen okurların, https://bit.ly/30rwvy9 adresinden ön başvurunu formunu doldurmaları gerekiyor. Kitap dostları, randevu bilgileri ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi tarafından bilgilendirilecek. - İSTANBUL