"Kütüphaneler" şehri Sincan'ın adına yakışır ödüller - Son Dakika

"Kütüphaneler" şehri Sincan'ın adına yakışır ödüller

31.03.2021 16:49

İlki 2018 yılında faaliyete geçen ve sayısı 4'e yükselen millet kıraathaneleri ile Bebek Kütüphanesi Sincan'ın göz bebeği oldu.

İlki 2018 yılında faaliyete geçen ve sayısı 4'e yükselen millet kıraathaneleri ile Bebek Kütüphanesi Sincan'ın göz bebeği oldu. 60 bin üyesi bulunan, içerisinde 100 bin kitabın bulunduğu kütüphaneler, gençler başta olmak üzere Sincanlılara çok şey kazandırdı. Sincan Belediyesi'nin girişimleriyle başlatılan kütüphane faaliyetleri ve okuma seferberliği iki ödülle taçlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen törende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı. Bebek Kütüphanesi misafirlerinden Rabia Gürer ve çocukları ise "Sıra Dışı Okur Ödülü"ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Sincan'da büyük beğeni topluyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap eden kıraathaneler, sundukları imkanlarla özellikle gençlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açılan Sincan Bebek Kütüphanesi 0-5 yaş aralığındaki çocuklara okuma kültürü kazandırıyor. Çocuklar bir taraftan kitaplarla tanışırken, bir taraftan da profesyonel eğitimcilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

Kütüphanelerde 100 bin kitap bulunuyor

Gençlerin talebi, Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

İçerisinde her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği kıraathaneler binlerce kitabı bünyesinde barındırıyor. Sincan'da faaliyetlerine devam eden bu kıraathanelerin yanı sıra 7 ilçe kütüphane şubesi ve Bebek Kütüphanesinde toplam 100 bin kitap bulunuyor.

Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi pandemi şartlarında hizmetlerine devam ediyor, randevu usulü ile müdavimlerini ağırlıyor. Gezici Kütüphane ise pandemi döneminde Sincan'ın dört bir tarafını dolaşarak vatandaşı kitapla buluşturdu.

Sincan'da Kütüphanelerin 60 bin üyesi var

Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi'ne talep her geçen gün artıyor. 2017 yılında 6 bin 479 olan kütüphanelere üye sayısı, 2021 yılında 60 bin 68'e yükseldi. Yani 550 bin nüfuslu Sincan'da, nüfusun yaklaşık yüzde 11'i kütüphanelere üye olarak Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

Sincan Belediyesi 2 ödüle layık görüldü

57. Kütüphane Haftası Açılış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Sincan Belediyesi'nin büyük emek vererek hayata geçirdiği örnek kütüphanecilik faaliyetleri ve okuma seferberliği ödüllere layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

Bebek Kütüphanesi'nin misafirlerinden Rabia Gürer ve minik yavruları ise Sıra Dışı Okur Ödülü'ne layık görüldü.

Başkan Ercan, göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Millet kıraathaneleri ile Bebek Kütüphanesi'ni Sincanlıların benimsediğini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Ercan, "Sincanımıza kazandırdığımız kütüphanelerin ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız okuma seferberliğinin amacına ulaştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Elbette bununla yetinmeyeceğiz, daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların okuyan, araştıran bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kütüphaneler şehri Sincan'ın adına yakışır ödüller
Kütüphaneler şehri Sincan'ın adına yakışır ödüller

Sincan Belediyesi, fuat oktay, Sincan, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kütüphaneler' şehri Sincan'ın adına yakışır ödüller - Son Dakika


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