Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

36 dakika önce

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Demirbaş'ı makamından ziyaret eden Turşucu, ziyaretin ardından Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Hamdi Ağalar Konağını gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Başkan Demirbaş, Turşucu ve beraberindekiler ile Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından yürütülen Kültür Kafe projesini ve ilçe kütüphanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Demirbaş, Turşucu'ya ziyaretin anısına Çubuk Agat taşından yapılmış el işçiliği tesbih hediye etti.

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:11 Kaynak: AA

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