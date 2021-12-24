Kütüphanelerde yapılan söyleşiler kütüphane ve kitaba ilgiyi artırdı - Son Dakika

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 3 yıldır sürdürülen "Kütüphane Konuşmaları" kütüphanelere ve kitaba ilgiyi artırdı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki kütüphanelerde "Kütüphane Konuşmaları" adıyla düzenlenen söyleşilerde okurlar, yazarlar ve akademisyenlerle buluşturuluyor.

Kentin en büyük kütüphanesi Gazi İl Halk Kütüphanesinin verilerine göre 2019 yılında 14 bin 746 olan üye sayısı 2020 yılında 21 bin 792'e, 2021 yılında ise 24 bin 612'ye yükseldi. Kullanıcılara verilen kitap sayısı ise 2019'da 15 bin 799, 2020'de 20 bin 898, 2021'de ise 34 bin 222 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, kütüphane söyleşilerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitelerindeki gönüllü akademisyenlerin katılımıyla 2019 yılının ekim ayından bu yana sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının kentin ilim ve fikir insanlarını şehrin insanlarıyla buluşturmak olduğunu ifade eden İpekdal, "Akademiyi halkla bir araya getirmek...İlim erbabının kendi köşesine çekildiği, halkla irtibatının olmadığı yönünde yüzyıllardır devam eden tahlilleri ortadan kaldırabilir miyiz, akademiyi halkla buluşturabilir miyiz? Bunu amaçlamıştık. Bir diğer amacımız da il merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan halk kütüphanelerine insanların ilgisini çekmekti. Bu amaçlarımızın ikisine de büyük ölçüde ulaştık." dedi.

"Kütüphaneleri sadece ders çalışılan, sadece kitap alıp verilen bir mekan olmaktan çıkarmak istedik"

Konuşmacıları seçerken içinde bulunulan ayın önemli yıl dönümleri ve anma günlerini dikkate aldıklarını anlatan İpekdal, şöyle devam etti:

"Aralık ayına ise Hz. Mevlana ile ilgili bir program koyduk. Yunus Emre ve Türkçe ile bir veya birkaç konuşma koyduk. İl genelinde 16 kütüphanemizde bunları yapıyoruz. Bu çalışmaya Kütüphane Konuşmaları ismini vermemizin bir amacı var. Oradaki kütüphaneye, kitaba, kültüre ilgiyi çekmek ve kütüphanelerimizi bir kültür mahfili haline getirmek. Sadece ders çalışılan, sadece kitap alıp verilen bir mekan olmaktan çıkarılıp yaşayan bir kütüphane, yaşayan bir mekan haline getirmek. Bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kütüphane Konuşmaları başladıktan sonra kütüphaneye olan ilgi, kütüphane üyelerinin sayısında bir artış, kitap alış verişi konusunda bütün kütüphanelerde bir yükseliş olduğunu gözlemledik."

Kütüphanelerde her ay "Kütüphane Konuşmaları" yaptıklarını, 16 Aralık'ta 100. programa ulaşacaklarını dile getiren Adnan İpekdal, "Aslında salgın dönemine denk gelmemiş olsaydık belki bugün 200. konuşmadan bahsediyor olacaktık. Bu çalışmanın 100. sayıya ulaşmış olması çok önemli ve değerlidir diye düşünüyorum. Buna şehir sahip çıktı. Şehrin kurumları, insanları, öğrencileri ve Milli Eğitim camiamız sahip çıktı. Ortalama 50 kişilik katılımları düşünürsek 100. konuşmada 5 bini aşkın bir sayıya Kütüphane Konuşmaları ulaşmış oldu diyebiliriz." ifadesinde bulundu.

"Kütüphane Konuşmaları"ında farklı konuların ele alındığını anlatan İpekdal, güncele ait konuların yanı sıra teknoloji, tarih, kültür gibi pek çok konunun konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram da "Kütüphane Konuşmaları" ile çok geniş bir kitleye ulaştıklarını vurguladı.

Bayram, "O kitlelerin de bize ulaştığını düşünüyorum. Hedef kitlemiz kütüphane çevresindeki vatandaşlarımız olduğunu dikkate alırsak gidilen her yerde nitelikli bir dinleyici kitlesi olduğunu gördük. Onların kitapla buluştuğunu gördük. Kitap önerilerinde bulunuldu. Kitabın konuşulması nitelikli kitapların konuşulması gündeme kitabın kütüphanenin gelmesi, gündeme kitabın yazarın gelmesi açısından ben katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.