"Kütüphanelerimizi mimari eserlerle bir araya getirmeliyiz" - Son Dakika

"Kütüphanelerimizi mimari eserlerle bir araya getirmeliyiz"

11.03.2021 16:23

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı kapsamında düzenlenen oturumunda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kütüphanelerin mimari eserlerle bir araya getirilip yeni bir yaşam alanı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı kapsamında düzenlenen oturumunda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kütüphanelerin mimari eserlerle bir araya getirilip yeni bir yaşam alanı oluşturulması gerektiğini söyledi. TBB ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Başkan Yasin Kartoğlu'nu hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen KAM'21 Kongresi ve Fuarı'nın ikinci gününde "Yerel Yönetimlerde KAM ve Şehir Hafızasının Korunması" oturumu çevrimiçi gerçekleştirildi. Oturuma Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı.

TBB BAŞKANI ŞAHİN, BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

TBB ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu'nu hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti. Başkan Şahin, "Yasin Başkanın yaptığı çalışmaları yerinde gördüm. Çok başarılı çalışmalara imza atılmış. Arkadaşlarımızı hemen gönderdim. Çalışmaları yerinde inleyin ve oradaki iyi örneği alıp hemen gelin dedim." şeklinde konuştu.

"ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMALIYIZ"

Oturumdaki konuşmasına mutluluğun şehri Başakşehir'den tüm katılımcılara selam göndererek başlayan Başkan Kartoğlu, "Konumuz kültürel faaliyetler, kütüphanecilik ve şehir hafızasının korunması. Bunun için şehirlerin modern kentleşmeyle, imarıyla birlikte başlayan bir kültürünün olması gerekiyor. Bu konuda eksik yönlerimizin olduğunu düşünüyorum. Kültür ve sanat, tiyatro ve müzik olarak algılanıyor. Aslında öyle bir şey değil. Kültür ve sanat, hayatın yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANELER, KÜTÜPHANECİLİK BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Günümüzde şehirlerin bir markaya dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Artık şehir gücü diye bir kavram var. Dünya, ülkelerden şehirlere dönüştü. Bu gücü ortaya çıkaracak eserlere ihtiyacımız var. Eskiden kütüphaneyi gidilip bir kitap alınır, okunur ve çıkılırdı. Ama şunu gördük; kütüphaneler, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan millet kıraathaneleri ile artık bir yaşam alanı ve insanlar buradaki faaliyetlerden zevk alıyor. Kütüphaneler ve kütüphanecilik bir yaşam biçimi. Kütüphanelerimizin mimari eserlerle bir araya getirilip yeni bir yaşam alanı oluşturulması lazım."

"GENÇLERE YÖNELİK YATIRIMLAR ARTMALI"

Özellikle gençlere yönelik yatırımların artması gerektiğine işaret eden Başkan Kartoğlu, "Geçmişte bizi hep korkuttular, 'siz bir şey yapamazsınız' dediler. Ama İHA'larla başarabildiğimizi gördük. Gençlerimiz her şeyi yapabilirler. Yenileri neden olmasın? Şehrin yapılaşmasıyla, mimarisiyle ve teknolojik altyapısıyla bunu bizler, yerel yöneticiler başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


Kütüphanelerimizi mimari eserlerle bir araya getirmeliyiz

Türkiye Bankalar Birliği, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kütüphanelerimizi mimari eserlerle bir araya getirmeliyiz' - Son Dakika


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