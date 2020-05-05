"Kütüphanem Cepte E-Kitap" uygulaması ile sesli kitaplara erişilebilecek

Edinilen bilgiye göre, "Kütüphanem Cepte E-Kitap" uygulaması ile binlerce e-kitabı halk kütüphanesi okuyucularının erişimine açan Bakanlık, Storytel ile iş birliği içinde sesli kitapların da vatandaşların hizmetine sunulması için çalışma başlattı.



Bakanlık, uygulamada sesli kitapların da yer alması için yayımcılar ve müelliflerle geçici kullanım hakkına ilişkin gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek konuyla ilgili izinleri aldı.



Çalışmalar sonunda sesli kitaplar "www.kutuphanemcepte.org" adresi üzerinden okuyucuların hizmetine sunuldu.



Yetişkin ve çocuk kitapları kategorilerindeki Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin aralarında bulunduğu kitaplar, herhangi bir üyelik gerekmeksizin dinlenebilecek.



Bakanlık, vatandaşlara sunulan kitapların sayısının artırılması için Storytel ve yayımcılarla iş birliği içinde çalışmalara devam edecek. Okuyucular, 30 Haziran'a kadar sesli kitaplara ücretsiz erişebilecek.