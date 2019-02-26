Son Dakika Haberleri: Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi

Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi

27 dakika önce

İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın
İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuyan İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, projeyi ilçedeki tüm okulların kütüphanesiz kalmaması, okulların kütüphaneye kavuşturulması amacıyla başlattıklarını söyledi.

Kaymakam Cebeci, etkinliğin önemini vurgulayarak, "İlçemizdeki okullarda öğrencilere her gün son ders saatinin son 15 dakikasında kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Bugün de İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle öğrencilerimize katıldık. Amacımız, öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek ve bu alışkanlığı kazandırmaktır. Sadece öğrenciler değil, herkes kendisine kitap okumak için zaman ayırmalı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:15 Kaynak: AA

İncesu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]