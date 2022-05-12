"Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi - Son Dakika
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"Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi

12.05.2022 16:50
"Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi

"Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında kütüphane açılışı yapıldı.

"Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında kütüphane açılışı yapıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okulları kitaplarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, öğrencilerin kitapları okuyarak, kütüphaneleri daha kıymetli hale getirebileceklerini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Subaşı da kendisinin bu okuldan mezun olduğunu, vefanın bir göstergesi olarak kütüphanenin açılmasına katkıda bulunduğunu kaydederek "Elbette kütüphaneyi önemli kılan fiziki yapısı yanında öğrencilerin burasını boş bırakmaması ve bolca kitap okumasıdır. Öğrencilerden isteğimiz, kütüphaneyi her zaman canlı ve kitap okur halde bırakmalarıdır." ifadesini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, 15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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