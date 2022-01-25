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81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı - Son Dakika

81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı

25.01.2022 11:12
81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleriyle 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane oluşturulduğunu duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleriyle 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda başlatılan ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Bakanlık daha sonra ise okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje, 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırılmış oldu.

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler ve tekstil malzemeleri; sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanelerde kullanılmaya başladı.BAKAN ÖZER: KİTAP SAYISINI 42 MİLYONA YÜKSELTTİKKonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek "2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca okullarımızda Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi'ni de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile birleştirerek ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yaptık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı
81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı - Son Dakika
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