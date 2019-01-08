Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) öğrencileri, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına topladıkları bin kitabı bağışlayarak destek oldu.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) öğrencileri, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına topladıkları bin kitabı bağışlayarak destek oldu.



Tosya Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapım aşamasında olan kütüphaneye topladıkları kitapları bağışlayan üniversite öğrencileri, bin kitabı kütüphane raflarına yerleştirdi.



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakam Pişkin'in başlattığı kampanyaya destek veren akademisyenler ile öğrencilerin katkılarını görmek için Tosya'da bulunduklarını söyledi.



Kaymakam Pişkin'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:



"Kendilerini tebrik ediyoruz. Çünkü çok önemli bir boşluğu doldurma hususunda kampanya başlatmışlar. Okuma ve değerlendirme alışkanlığını kaybetmemiz gelecek nesillerimiz için aslında tehlike arz ediyor ve muhakememizi de yok ediyor. Çok güzel bir aktivite ve iyi bir çalışma. Kaymakamımızın daha çok çalışmaları var. Bunları basın ve değişik şekillerde takip ediyoruz. Kendisi örnek bir idareci. Bu hususta her türlü iltifat ve taltife layık olduğunu da söylemek istiyorum. Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı ve sosyal bilgiler öğretmenliği hocalarımız bu kampanyaya katkıda bulundu."



Pişkin de "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" ve "Okuyan bir Tosya hayalim var" kampanyalarına Kastamonu Üniversitesinin çok büyük bir katkı sunduğunu anlattı.



Belediye Başkanı Kazım Şahin ise Tosya Kaymakamı Pişkin'i başlattığı kampanya dolayısıyla kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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