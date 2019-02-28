Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 500 kitap kazandırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 500 kitap kazandırıldı.



Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'da göreve başlamasının ardından, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasını hayata geçirdiğini hatırlattı.





Kampanya kapsamında ilçedeki okullara binlerce kitap kazandırdıklarını belirten Pişkin, şunları söyledi:



"Kampanya ile okullarımıza sadece kütüphane kazandırmıyoruz, kütüphanesi olup yeteri kadar kitabı bulunmayan okullarımıza da kitap desteği sağlıyoruz. Bugün Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin kütüphanesine, hayırseverlerimizin bağışlarıyla temin ettiğimiz 500 kitabı öğrencilerimizle birlikte yerleştirdik. Öğrencilerimizin yeni kitapları heyecanla karıştırırken gözlerinde beliren parıltıyı görmek en büyük mutluluk benim için. Öğrencilerimizin bu mutluluğu yaşamasına vesile olan hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım."



Pişkin, ilçedeki bütün okulların kütüphane ve kitap ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek için kampanyaya desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kız Bebekleri Olacak

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Son Dakika! Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak