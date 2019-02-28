Son Dakika Haberleri: Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

4 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 500 kitap kazandırıldı.

Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 500 kitap kazandırıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'da göreve başlamasının ardından, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasını hayata geçirdiğini hatırlattı.


Kampanya kapsamında ilçedeki okullara binlerce kitap kazandırdıklarını belirten Pişkin, şunları söyledi:

"Kampanya ile okullarımıza sadece kütüphane kazandırmıyoruz, kütüphanesi olup yeteri kadar kitabı bulunmayan okullarımıza da kitap desteği sağlıyoruz. Bugün Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin kütüphanesine, hayırseverlerimizin bağışlarıyla temin ettiğimiz 500 kitabı öğrencilerimizle birlikte yerleştirdik. Öğrencilerimizin yeni kitapları heyecanla karıştırırken gözlerinde beliren parıltıyı görmek en büyük mutluluk benim için. Öğrencilerimizin bu mutluluğu yaşamasına vesile olan hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım."

Pişkin, ilçedeki bütün okulların kütüphane ve kitap ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek için kampanyaya desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kız Bebekleri Olacak Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Son Dakika! Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]