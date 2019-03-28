Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası ile yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası ile yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.





Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesinde düzenlenen kütüphane açılışında konuşan Pişkin, kampanya kapsamında 8. kütüphaneyi açtıklarını söyledi.



Kütüphanenin tüm masraflarının Tosya İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşegül Rumelioğlu tarafından karşılandığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:





"Bu kütüphanenin bizim için farklı bir anlamı var. Şu ana kadar kampanya kapsamında topladığımız yardımlarla 7 okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk, bu 8. oldu. Kütüphanelerimize Tosyalı şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Hayırseverlerimize şunları söylüyoruz: Baştan sona kadar bir kütüphanenin yapımını üstlenip, her şeyiyle açılışa hazır hale getirirseniz, isim verme hakkı sizindir. Bu talebimiz nihayet karşılık buldu. Tosya'da ilk defa bir hemşehrimiz, bir kütüphaneyi baştan aşağıya, kendi imkanlarıyla açarak isim verme hakkını kullanıyor. Herkese ders olmasını temenni ediyorum."



Rumelioğlu da annesinin yaşayıp bugünleri görmesini istediğini dile getirerek, "Çocukluğundan itibaren okuma aşkı olan bir insandı. Hafız olan annem, ölmeden bir gün önceye kadar elinden ne Kur'an'ı ne kitabı ne de gazetesini düşürdü. İnşallah öğrenciler okurlar ve kütüphane faydalı olur. Bütün çocuklar okusun. Bir öğretmen olarak bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Pişkin, kütüphanenin açılış kurdelesini Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile Rumelioğlu ile kesti.

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