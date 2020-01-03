Kütüphaneye gelen öğrencileri "bağımlılıkla mücadele standı" karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütüphaneye gelen öğrencileri 'bağımlılıkla mücadele standı' karşılıyor - Son Dakika

Kütüphaneye gelen öğrencileri "bağımlılıkla mücadele standı" karşılıyor

6 saat önce

Yeşilay Kırşehir Şubesi'nin, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi girişine kurduğu "bağımlılıkla mücadele" standında öğrenciler, olumsuz alışkanlıklara karşı bilgilendiriliyor.

Yeşilay Kırşehir Şubesi'nin, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi girişine kurduğu "bağımlılıkla mücadele" standında öğrenciler, olumsuz alışkanlıklara karşı bilgilendiriliyor.

Standın açılışında konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanlı Doç. Dr. Ali Güneş, bağımlılıkla mücadele kapsamında her öğrencinin yeni şeyler öğrenebileceğini, kendini ve çevresini koruyabileceğini söyledi. Sigara, uyuşturucu, alkol, sanal dünya ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili bilgi veren Güneş, şöyle devam etti:

"Amacımız her yerde, her türlü bağımlılıkla mücadele etmektir. Bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir stant açtık. Bu stant ile kütüphaneye gelen öğrencilerin uyarılmasını ve bilinçlenmesini hedefliyoruz. Yeşilay olarak bizim mücadele alanlarımız yaş guruplarına göre değişiyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve erişkin gruba göre farklı modellerimiz ve bağımlılıkla mücadele yöntemlerimiz var."

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur da Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında kentte Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu, kurul bünyesindeki kurum ve kuruluşların bağımlılıkla ilgili farklı etkinlikler yaptığını ifade etti. Standın bir hafta açık kalacağını aktaran Temur, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve öğrencilerimizin sigara, alkol, uyuşturucu, sanal oyunlar, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda sorunları mevcut. Bunları çözmek için de her kurum elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. Kütüphanemize günlük 700 civarında öğrenci geliyor. 80 civarında da bizim kursiyerlerimiz var, onlarla beraber başka öğrenciler ve aileler geliyor. Biz de farkındalık oluşturabilmek adına Yeşilay ekiplerimizle birlikte burada bir stant açarak bağımlılıkla mücadelede örnek teşkil etmek istedik. Öğrencilerimizi bilinçlendirme hedefindeyiz."

Açılışın ardından öğrenciler standı gezerek broşür ve kitapçıkları inceledi.

Kütüphaneye gelen öğrencileri bağımlılıkla mücadele standı karşılıyor

Kırşehir, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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