KÜTÜPHANEYE GİRMEK İÇİN 'ÇANTA' SIRASI - Son Dakika
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KÜTÜPHANEYE GİRMEK İÇİN 'ÇANTA' SIRASI

05.10.2022 14:22

ŞANLIURFA'da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi'ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.

ŞANLIURFA'da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi'ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.

Şanlıurfa'da Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor. Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTÜPHANEYE GİRMEK İÇİN 'ÇANTA' SIRASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜTÜPHANEYE GİRMEK İÇİN 'ÇANTA' SIRASI - Son Dakika
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