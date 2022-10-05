Şanlıurfa 'da Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor. Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜTÜPHANEYE GİRMEK İÇİN 'ÇANTA' SIRASI - Son Dakika

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